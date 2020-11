LIVE, Sassuolo-Inter 0-0: out Lukaku, Conte punta su Sanchez-Lautaro

REGGIO EMILIA – Torna il campionato, per l’Inter subito l’occasione per riscattarsi dalla sconfitta patita al Meazza contro il Real Madrid in gara quattro del girone di qualificazione di Champions League. Antonio Conte cerca una reazione da parte dei suoi ragazzi per mantenere il passo in campionato e rosicchiare punti al gruppo di testa, formato appunto da Sassuolo e Milan.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 M. Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori.

A disposizione: 56 Pegolo, 2 Marlon, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 14 Obiang, 17 Muldur, 23 Traore, 30 Oddei, 68 Bourabia, 77 Kiriakopulos, 91 Schiappacasse.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 22 Vidal; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 2 Hakimi, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Fiorito, Baccini.

Quarto Uomo: Ghersini.

VAR: Chiffi.

Assistente VAR: Valeriani.