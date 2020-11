GdS – Inter, finalmente Lautaro leader. ‘Toro’ da record con Barça e Real: in Champions è l’unico…

Una prova superata dentro e fuori dal campo. Prima con un gol sull’assist meraviglioso di Barella con il tacco e un assist per Perisic, poi davanti alle telecamere con un’analisi lucida dell’ultimo periodo.

La notizia migliore per l’Inter dopo la sconfitta di Madrid è aver ritrovato Lautaro Martinez. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il ‘Toro‘ passa alla grande l’esame di maturità contro il Real di Zinedine Zidane con una prova da leader, caricandosi la squadra sulle spalle in un momento difficile.

Curiosamente, la Spagna porta bene a Lautaro: “Lo scorso anno a Barcellona dimostrò di essere pronto per il grande calcio, ieri a Madrid lo ha confermato. E i numeri sono lì a confermarlo: unico giocatore nato dal 1996 in poi ad aver segnato in Champions sia al Barça sia al Real. E primo di una squadra italiana ad aver segnato e fornito un assist in Champions contro il Real dal 2008 ad oggi” conclude La Gazzetta dello Sport.