Lautaro: “Oggi il gol non è servito a niente, non sono contento. Non ci basta, dobbiamo…”

Lautaro Martinez a Inter TV dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League: “Non ci basta la prestazione, abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Abbiamo tenuto la pressione alta. Vuol dire che manca qualcosa. Dobbiamo lavorare e pensare alla serie A. Dopo c’è la sosta e poi ci sono tante partite importanti per continuare in serie A e in CL. Il mio gol? Mi fa contento ma penso alla squadra. Quando uno fa gol è contento perché l’attaccante deve farlo, am se la squadra non vince non serve. Oggi assist e gol non sono serviti a niente. Non sono contento. Abbiamo una partita in serie A contro una squadra che gioca molto bene”.