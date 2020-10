Argentina, Lautaro segna contro la Bolivia e spunta una statistica che lo accosta a Messi

Dopo il gol del pari contro la Bolivia tutti hanno parlato di lui. Lautaro Martinez ha trascinato la sua Argentina con la rete dell’uno a uno e un assist. Motivo di vanto dell’attaccante dell’Inter è anche una statistica molto particolare. Come sottolineato da Sport Bible, la rete dell’interista è la prima in tutte le partite di qualificazioni ai Mondiali degli ultimi quattro anni ad essere stata segnata da un giocatore che non è Messi. Poi il gol della vittoria lo ha segnato Correa.

Il pareggio di Lautaro Martinez per l’Argentina in Bolivia è il primo gol segnato per loro in una qualificazione alla Coppa del Mondo da un giocatore a parte Messi per 4 anni.