Bolivia-Argentina, Lautaro: “Difficile giocare qui, ma abbiamo mostrato cuore. Messi…”

Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti indiscussi nella vittoria dell’Argentina contro la Bolivia: un gol e un assist per il Toro. Al termine della gara, l’attaccante nerazzurro ha commentato la vittoria ai microfoni di TNT Sports: “Avevamo pensato cosa significasse questa partita per tutto quello che abbiamo passato negli anni precedenti. Non nego che è difficile giocare qui, ma credo che questa squadra giovane e nuova, composta da giocatori esperti come Leo ( Messi ), come Nico ( Otamendi ) che hanno dato tutto oggi. Vedevi Leo alzare la testa, correre e pressare…Si sono dette tante cose prima, ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, che è vincere e lasciare l’Argentina al vertice. Penso che questa squadra oggi ha mostrato molto cuore e testa per non far giocare a suo agio il rivale, che sul suo campo fa molto bene. Siamo molto contenti“.

(TNT Sports)