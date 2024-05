Oggi Lautaro Martinez alzerà al cielo dopo Inter-Lazio la coppa del ventesimo scudetto dell'Inter, che andrà ad aggiungersi ad una bacheca di trofei già ricca per l'argentino. Spiega il Corriere dello Sport: "Come raccontato da lui stesso di recente, il grande sogno adesso si chiama Champions League, solo ammirata a distanza l’anno scorso in finale a Istanbul. E la prossima stagione sul tavolo ci sarà anche un altro trofeo da poter inseguire, quello del nuovo Mondiale per Club targato Fifa. La sua fame è tanta e la prospettiva è quella di cominciare a fare posto in bacheca per altri nuovi arrivi. Se quello del 2021 era stato il titolo vinto dalla formidabile coppia Lautaro-Lukaku, quello di quest’anno è stato marchiato dai suoi gol nella miglior stagione di sempre in carriera.

Quelle 27 reti in 43 partite lo testimoniano, nonostante i due mesi di digiuno spezzati nell’ultima sfida contro il Frosinone per riannodare il filo del discorso e chiudere in bellezza. Allargando il perimetro dei successi, il Toro tra Argentina e Inter dal 2021 in poi ha conquistato 10 trofei, aggiungendo alla bacheca un Mondiale, una Coppa America e una Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa con la maglia dell’Albiceleste. Sempre lui al centro di tutto, sia con il club che con la nazionale. Ad agosto compirà 27 anni, ma il biglietto da visita è già piuttosto invitante per cominciare a entrare nella fase clou della carriera. Dal primo scudetto con l’Inter al secondo del 22 aprile scorso sono passati 1086 giorni: in media Lautaro ha vinto una coppa ogni 108 giorni negli ultimi tre anni. In estate sarà negli Stati Uniti per la Coppa America. E quindi tra poche settimane la lista potrebbe allungarsi ancora".