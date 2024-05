In attesa di conoscere cosa succederà all'Inter, il club nerazzurro si prepara per l'ennesima festa dopo la conquista della seconda stella. Oggi è il giorno della consegna del trofeo per lo scudetto. Al termine della gara anche un mini concerto.

"Oggi a San Siro contro la Lazio la squadra campione di Italia alza la coppa verso la nuova stella in cielo e i tifosi ascolteranno pure buona musica nerazzurra dopo la partita, ma il pensiero di ciò che sta accadendo attorno, inevitabilmente, finirà per bussare alla festa. Inter-Lazio di oggi, con il corollario della consegna del trofeo e del mini-concerto di Ligabue e Tananai, si inserisce quindi in un burrascoso momento di storia nerazzurra. La gioia spontanea che ha già inondato le vie di Milano stavolta si mescola, però, a un po’ di apprensione per il futuro. Ciò non toglie che oggi saranno in 72mila allo stadio e sarebbero serviti tre San Siro per accogliere tutti visto", racconta La Gazzetta dello Sport.