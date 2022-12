La Nacion – Lautaro, ecco i numeri a cui si aggrappa per tornare a brillare

Il VAR gli ha negato la gioia del gol e l'interista non ha ancora fatto centro ai Mondiali. In Argentina parlano di numeri che dovrebbero dargli fiducia

Eva A. Provenzano

Il VAR gli ha tolto la gioia di un gol al Mondiale e non senza polemiche. Almeno per ora, Lautaro Martineznon è riuscito a segnare in Qatar e le aspettative erano molto alte nei suoi confronti.

Il giocatore - scrive il quotidiano La Nacion - è arrivato a Doha alla grande. Ma la mancanza di reti segnate e le modifiche allo schema hanno minato la sua fiducia e ha perso le sue caratteristiche. Ora si aggrappa ai numeri con i quali è arrivato al Mondiale per tornare a brillare.

"È stato uno dei giocatori della squadra argentina che meglio ha raggiunto il Mondiale di Qatar 2022, con una prima parte di stagione buonissima all'Inter. Ha segnato gol ogni fine settimana e fisicamente è arrivato al torneo senza complicazioni se non una botta a una caviglia. Senza un vero concorrente nel suo ruolo ed essendo il secondo capocannoniere nel ciclo del ct Scaloni, il suo nome nella formazione titolare per ogni partita era un appuntamento fisso", si legge sul sito del giornale argentino.

Ma con l'Arabia Saudita ha segnato due gol annullati dal VAR e non ha più segnato nonostante diverse occasioni in porta. Era titolare anche contro il Messico, ma l'Argentina si è sbloccata quando è entrato in campo, al 62esimo, Alvarez. Non ha più giocato da titolare e contro l'Australia sono arrivati errori che denotano la mancanza di tranquillità, dicono in Argentina.

"Ma Lautaro si aggrappa alle sue statistiche fatte registrare finora con la maglia della Nazionale per recuperare il posto perso. Anche perché lo staff tecnico ha cambiato strategia e tolto riferimenti in area per attaccare difensori di grande stazza fisica come quelli della Polonia e dell'Australia". Scaloni, parlando di lui, ha detto: «Lautaro ci ha salvato tante volte, non vorrei entrare nel dettaglio, sarebbe ingiusto perché ci ha dato e continuerà a darci tante soddisfazioni».

Dall'esordio, marzo 2018, in Nazionale ha giocato 44 partite, 37 fa titolare, ha segnato 21 gol da quando Scaloni è ct. Davanti a lui solo Messi che di gol ne ha segnati 29. Questi sono uno a uno i gol che l'argentino dell'Inter ha segnato in Nazionale:

Coppa America 2019 (2)

23/06/2019 1 vs. Qatar (2-0).

28/06/2019 1 vs. Venezuela (2-0).

Qualificazioni Qatar 2022 (7)

13/10/2020 1 vs. Bolivia (2-1).

17/11/2020 1 vs. Perù (2-0).

9/2/2021 1 vs. Venezuela (3-1).

10/10/2021 1 vs. Uruguay (3-0).

14/10/2021 1 vs. Perù (1-0).

27/01/2022 1 vs. Cile (2-1).

1/2/2022 1 vs. Colombia (1-0).

Coppa America 2021 (3)

28/06/2021 1 vs. Bolivia (4-1).

7/3/2021 1 vs. Ecuador (2-0).

7/6/2021 1 vs. Colombia (1-1).

finale vs. Italia (1)

6/1/2022 1 vs. Italia (3-0).

Amichevole (8)

11/10/2018 1 vs. Iraq (4-0).

22/03/2019 1 vs. Venezuela (1-3).

07/06/2019 2 vs. Nicaragua (5-1).

9/10/2019 3 vs. Messico (4-0).

24/09/2022 1 vs. Honduras (3-0)

(Fonte: La Nacion)