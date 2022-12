Aguero difende Lautaro: “Vedrete, sarà importante per questo Mondiale”

Non era stato tenero con lui dopo la gara con l'Arabia e aveva detto che non era una partita nelle sue corde. Kun Aguero ha analizzato la vittoria dell'Argentina sull'Australia ed è tornato a parlare di Lautaro Martinez. Questa volta si è schierato dalla sua parte contro chi lo ha critico per il contributo non all'altezza delle aspettative dato finora alla sua Nazionale. «Io credo che lui in questi Mondiali sarà fondamentale. Mi ricorda quello che è successo alle Olimpiadi. Non riuscivo a segnare, non riuscivo a fare neanche un gol. In semifinale contro il Brasile ho segnato una doppietta. Dal nulla. Da attaccante più pensi al gol che non arriva e peggio è. La mia esperienza insegna questo. Quando ero ossessionato dal dover segnare per me era un disastro», ha spiegato.