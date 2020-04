L’agente Ribeiro: “Lautaro un talento. E qualunque allenatore lo vorrebbe con…”

Wagner Ribeiro è un agente molto noto, specie in Sudamerica. Ha raccontato di Neymar, della sua scelta di andare al Barcellona la prima volta: «Lo aveva cercato il Real Madrid ma lui ha scelto il cuore, voleva giocare per il Barça. Al momento non ha ancora ovviamente firmato per i blaugrana. Ha un contratto con il PSG ed è un giocatore importante per il club francese. In questo momento i grandi club sono in difficoltà finanziarie. Lautaro Martinez? Lautaro è un talento, qualsiasi allenatore vorrebbe lui insieme a Messi e Neymar».

(Fonte: goal.com/es)