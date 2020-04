Lautaro, in Spagna: “Inter, scelto il successore: contattato il club”. E non è né Werner né Auba

Continua l’infinito pressing mediatico dalla Catalogna sulla questione legata al futuro di Lautaro Martinez, primo obiettivo del Barcellona per rinforzare l’attacco. L’Inter è stata chiara: o arriva il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, oppure il Toro resta a Milano. Ma, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, il club nerazzurro sta lavorando per non farsi trovare impreparato in caso di partenza dell’argentino e avrebbe già scelto il nome del suo successore. E non è né Timo Werner né Pierre-Emerick Aubameyang.

Il profilo indicato dagli spagnoli è infatti a sorpresa: si tratta di Jonathan David, talentuoso attaccante canadese del Gent classe 2000. Secondo quanto risulta al quotidiano spagnolo, “l’Inter ha iniziato a lavorare per evitare di senza attaccante e ha già contattato il Gent per esprimere il proprio interesse per David. Il club belga aveva previsto un incasso di circa 25 milioni di euro per la cessione del canadese, ma le circostanze sono cambiate a causa della pandemia globale: ora il prezzo giusto è di 15 milioni”.