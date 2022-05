Lautaro, Caressa: “Fortissimo, non ti può non piacere”. Zazzaroni: “Sta letteralmente…”

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato di Lautaro Martinez a Radio Deejay durante Deejay Football Club

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato di Lautaro Martinez a Radio Deejay durante Deejay Football Club. "Lautaro? Cinque settimane fa ho detto 'Questo esplode'. Sta trascinando l'Inter da solo letteralmente, ora che Dzeko è un po' in calo", il parere di Zazzaroni. Caressa aggiunge: "Lautaro è fortissimo, non ti può non piacere uno come lui"