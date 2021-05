Lazaro: “Inter? Ho tre anni di contratto, zero ansia. Farò la preparazione e poi…”

Le parole dell'austriaco: "All'Inter c'è un cambiamento radicale. Arriva un nuovo allenatore, alcuni giocatori se ne andranno"

Intervenuto direttamente dal ritiro dell'Austria, Valentino Lazaro, esterno dell'Inter quest'anno in prestito al Borussia Moenchengladbach, ha parlato così del suo futuro: "Ho ancora un contratto di tre anni con i campioni d'Italia, quindi non ho alcuno stress o ansia. Altri giocatori senza contratto non stanno così bene. All'Inter c'è un cambiamento radicale. Arriva un nuovo allenatore, alcuni giocatori se ne andranno. Farò la preparazione lì una volta e poi vedremo se riuscirò ad adattarmi meglio o se farò altro", riporta Krone.at.