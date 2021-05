ESCLUSIVA Ag Lazaro: “Futuro all’Inter? Vedremo, ora pensa all’Europeo. Se parte Hakimi…”

L'agente dell'esterno austriaco, in prestito al Borussia Moenchengladbach, ha parlato del futuro del giocatore ancora sotto contratto con l'Inter

L'Inter attende l'arrivo di Simone Inzaghi , ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro per accontentare le richieste del nuovo tecnico. Ci sarà anche da trattare l'argomento prestiti, con i rientri in casa nerazzurra. Tra questi anche Valentino Lazaro, in questa stagione al Borussia Moenchengladbach, che potrebbe fare comodo ai nerazzurri, soprattutto se Hakimi dovesse partire. FCINTER1908 ne ha parlato con l'agente dell'austriaco, Max Hagmayr:

"Futuro di Lazaro? Non lo so, non abbiamo ancora parlato con l'Inter. Il club è stato impegnato in questo periodo con altre questioni. Con la partenza di Hakimi e l'arrivo del nuovo tecnico potrebbe trovare spazio? Vediamo, è ancora presto. E con il Borussia dobbiamo ancora parlare. Ora è concentrato sull'Europeo, vuole giocare una grande torneo. Poi capiremo il futuro".