Lazio, i tifosi stanno preparando coreografie e striscioni pro-Inzaghi

Cresce l'attesa per Lazio-Inter, una sfida molto speciale per Inzaghi, cresciuto per 22 anni a Roma, sponda biancoceleste

Matteo Pifferi

Cresce l'attesa per Lazio-Inter, una sfida molto speciale per Inzaghi, cresciuto per 22 anni a Roma, sponda biancoceleste. "Inzaghi sta vivendo questi giorni con grande emozione, destinata a crescere venerdì quando l’Inter arriverà a Roma, nell’hotel sede del ritiro vicino al Vaticano. Inzaghi avrebbe voluto affrontare questa sfida sentitissima in un altro modo, invece ritroverà la Lazio con un prologo paradossale: i cinque nazionali sudamericani dell’Inter torneranno in Italia, quando il resto del gruppo sarà atterrato nella capitale da tempo", spiega l'edizione odierna de La Stampa.

Inzaghi, però, non si è mai lamentato e ha sempre studiato contromosse tecnico-tattiche per ovviare ai problemi. Come ribadisce il quotidiano, non è lo stesso metodo di Sarri che non ha risparmiato critiche alla Lega per la collocazione di Bologna-Lazio, tre giorni dopo il match di Europa League. "Difficile trovare sfoghi analoghi nel passato di Inzaghi. Anche grazie a questo atteggiamento sempre costruttivo, Simone riesce a farsi benvolere dai giocatori e dal pubblico. Solo così è possibile spiegare l’accoglienza che il grande ex riceverà dai tifosi laziali ad appena quattro mesi dalla decisione di non firmare il rinnovo contrattuale proposto da Claudio Lotito e accettare la proposta dell’Inter. La curva biancoceleste sta preparando cori, coreografie e striscioni a favore di Inzaghi", la chiosa del quotidiano.