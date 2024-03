Al 12’ del primo tempo Maignan in uscita travolge Castellanos, che oltre a non poter scomparire ha ancora il pallone nella sua disponibilità. L’arbitro è vicino ma non vede, il Var sorvola. Scelta illogica. Che caos al 57’: Bennacer prende il pallone di testa e cadendo colpisce Castellanos con una manata (fallo netto); l’azione prosegue e Pellegrini si ferma, convinto che pure Pulisic abbia capito. Ma il laziale commette un errore ingenuo: quando il milanista gli scappa via, lui lo trattiene e prende il secondo giallo. Un caso che Di Bello avrebbe potuto evitare fermando il gioco prima. Nel finale si scatena il caos: espelle Marusic per qualche parola di troppo e poi Guendouzi per reazione dopo un fallo di Pulisic. Finisce in rissa".