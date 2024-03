"Se ho parlato con Di Bello? Non ho mai parlato con gli arbitri, non so neanche chi sia e da dove venga. Non rientra nel mio costume avere rapporti con arbitri o le istituzioni, la Lega deve avere una conduzione terna al di fuori del sistema perché non riesce a garantire la terzietà e l'affidabilità di tutti i comportamenti. Mi pare che oggi sia stata una sconfitta forzata. Cosa ho detto alla squadra? Che bisogna guardare avanti e pensare al prossimo appuntamento. Le partite si vincono e si perdono, soprattutto quando le perdi così non c'è nessuna responsabilità. Bisogna far rispettare le regole e oggi non vengono rispettate, storia di una morte annunciata. Dalle istituzioni non mi aspetto risposte, so però come intervenire. Ai tifosi dico di avere fiducia, capisco che sono amareggiati, chi ha visto la partita si è reso conto come sono andate le cose. Non è il primo episodio, è più di una volta. Oggi è successa una cosa non giustificabile, l'obbligo della società è di intervenire. Il calcio prevede i valori sportivi, oggi è stata una partita priva di valori sportivi. Parlo con la consapevolezza che queste cose non devono accadere"