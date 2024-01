Lazio, Sarri: “Inter squadra di livello, ma mi dà fastidio come abbiamo perso”

Maurizio Sarri, al termine di Inter-Lazio, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset della sconfitta dei suoi contro i nerazzurri: "Quanto è durata il 25% di possibilità di cui parlavo alla vigilia? 3-4 minuti, è stato palese fin dall'inizio. La differenza tra noi e loro esiste, i loro meriti non vanno sottovalutati. La differenza che esiste tra noi e loro non è quella vista stasera, perché i nostri demeriti sono stati moltissimi. La nostra squadra ha sempre sofferto di partite di blackout dopo momenti positivi, mi dà fastidio il modo in cui abbiamo perso. Loro hanno confermato di essere squadra di grande livello, con un centrocampo tra i più forti d'Europa, ma da qui a quello che ho visto in campo c'è differenza.

Lotito non era arrabbiato, era deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura di fronte a una vasta platea televisiva, la pensa come me. Si può perdere con l'Inter, ma non così. Eravamo in ritardo su tutto, mi sembrava anche una squadra un po' impaurita a inizio partita nella fase difensiva e molli in quella offensiva. Quando fai le cose mai nei tempi giusti mi fa pensare che o siamo impauriti o molli mentalmente.