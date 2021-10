SERIE A – Simeone trascina il Verona: poker e Lazio battuta 4-1. Fiorentina-Cagliari 3-0

Brutto ko per la squadra di Sarri che esce dal Bentegodi con una sconfitta. Nell'altra gara delle 15 facile vittoria della Viola

Dopo la vittoria contro l'Inter, la Lazio non riesce a trovare continuità. I biancocelesti escono sconfitti dal Bentegodi contro un ottimo Verona trascinato da un super Simeone, quattro gol per l'attaccante. Per la squadra di Sarri in gol il solito Immobile che trafigge un incerto Montipò.