Lazio, Marusic: “Inzaghi? Con Sarri è cambiato tanto, si lavora di più”

Le parole del biancoceleste: ""Siamo stati cinque anni con Inzaghi, abbiamo giocato in un diverso sistema, con Sarri è cambiato tanto"

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Verona-Lazio, Adam Marusic, esterno biancoceleste, ha parlato così del cambiamento nel passaggio da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri: "Siamo stati cinque anni con Inzaghi, abbiamo giocato in un diverso sistema, con Sarri è cambiato tanto, si lavora di più. Quest'anno siamo tutti uniti, tutti pronti a dare il massimo per il gruppo. Tutti noi vediamo che possiamo fare degli ottimi risultati, lavoriamo ogni giorno, vedremo poi cosa succederà".