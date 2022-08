Coppa Italia – Il Lecce parte male: eliminato dal Cittadella. E tra una settimana c’è l’Inter

Ancora Cittadella, sempre Cittadella. I veneti si confermano la solita bestia nera per il Lecce. O campionato o Coppa Italia, il risultato è sempre a loro favore. E, dopo oltre 120', i veneti hanno la meglio sui salentini grazie a un doppio guizzo nel neo entrato Tounkara. Finisce 3-2 a favore del Cittadella, capace di bloccare i padroni di casa prima sull'1-1 nei tempi regolamentari (Strefezza per il Lecce, Asencio per il pari), per poi operare il meritato sorpasso grazie alle invenzioni del furetto spagnolo.