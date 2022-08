Inter, no ad Acerbi: per la difesa altri profili. Affare possibile in un solo caso

Il difensore centrale è la grande urgenza del mercato in entrata dell'Inter: i nerazzurri cercano un rinforo nel settore arretrato, che al momento può contare solamente su 3 specialisti (Skriniar, de Vrij e Bastoni). Tra i tanti nomi accostati al club nerazzurro c'è quello di Francesco Acerbi, classe '88 in uscita dalla Lazio, stimato da Inzaghi ed in rotta con l'ambiente biancoceleste. Il suo profilo, tuttavia, non scalda la dirigenza interista, che sta valutando altri profili. Pista da abbandonare? Non del tutto.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione: "Ieri nel quartier generale nerazzurro si è presentato Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi. «Abbiamo fatto una chiacchierata in generale, non su Acerbi. Se piace all'Inter? Bisognerebbe saperlo da loro, ma Acerbi è un giocatore forte» ha detto Pastorello. Al momento, sia in caso di permanenza di Skriniar (con la necessità di inserire un sesto difensore) sia in caso di cessione dello slovacco (con due rinforzi importanti da inserire), il centrale della Lazio escluso anche ieri dall'elenco dei convocati di Sarri non è considerato un'opzione dall'area tecnica nerazzurra. Inzaghi, invece, lo stima e, se non ci saranno occasioni migliori, lo sponsorizzerà. Possibilità che l'affare si chiuda? Solo last minute e in prestito. O almeno questo è il pensiero attuale dell'Inter che valuta altri profili".