Lega, possibile battaglia legale anche con Dazn e Img: c’è l’ultimatum. Se non pagano…

Ora la battaglia tra la Lega di Serie A rischia di aprirsi anche con Dazn e Img. Dopo Sky, anche per gli altri due licenziatari potrebbe scattare il decreto ingiuntivo in caso di mancata lettera impegnativa di pagamento, da presentare durante la prossima settimana. Dopo aver prospettato un pagamento dell’ultima tranche dilazionato nel tempo, l’ufficialità della ripresa del campionato è un alleato dei club, già tutelati dai contratti.

“Con le squadre in campo, i broadcaster non hanno motivi a cui appellarsi per non provvedere al saldo – scrive La Gazzetta dello Sport -. L’idea di spalmare i pagamenti sarebbe stata valutata, quella (da parte delle due tv) di inserire ulteriori condizioni no: per questo da lunedì si aprirà un’altra settimana decisiva sul fronte televisivo. Se Dazn e Img non si impegneranno formalmente nel pagamento, verranno portati in tribunale. Con Sky è già successo. E non solo: la Lega ha escusso la fideiussione emessa da Comcast, cioè la garanzia a cui aveva provveduto la capo gruppo, e in più minaccia una causa anche per danno di immagine“.