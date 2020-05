GdS – Lega e Sky, scontro in tribunale: manca la sesta rata, oggi il decreto ingiuntivo

La partita tra Sky e Lega di Serie A si trasferisce in tribunale. Continua la diatriba tra la tv e i club di Serie A a proposito della sesta rata da 130 milioni di euro. Dopo il Consiglio di Lega di ieri, Sky non ha replicato con una lettera impegnativa di pagamento imminente, come riferisce La Gazzetta dello Sport: “Già in giornata verrà recapitato a Sky un decreto ingiuntivo per non aver rispettato il versamento della sesta rata […] come previsto dai contratti in essere“.

Si va verso lo scontro legale: “Sky ha tenuto una linea più rigida: o la Serie A accettava uno sconto sul modello Bundesliga (richiesta irricevibile per i club tutelati da accordi differenti rispetto a quelli del riferimento tedesco) o non avrebbe pagato“.

Discorso diverso per Dazn e Img, che hanno proposto una dilazione dei pagamenti, che sarà valutato solamente alla ripresa del campionato.