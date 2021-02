Lega Serie A, slitta la decisione sui diritti tv. E slitta anche il voto sulla Media Company

Oggi, nell’incontro in video conferenza tra i presidenti della Lega Serie A, si doveva decidere sulle proposte sui diritti tv arrivate da Sky e Dazn.

Ma il voto è stato rinviato a giovedì, quando si svolgerà l’Assemblea di Lega che si terrà a partire dalle 12 a Palazzo Parigi. Calcio e Finanza spiega che quindi nei prossimi giorni proseguiranno le trattative con i due canali. E se l’Assemblea di giovedì sarebbe servita per la discussione sulla costituzione della Media Company (i fondi CVc, Advent e Fsi) hanno offerto 1.7 miliardi per una quota del 10%) che dovrebbe gestire gli aspetti commerciali della Lega Calcio, adesso cambia l’ordine del giorno. Al centro dell’assemblea in programma in centro a Milano si parlerà solo dei diritti tv e delle offerte presentate da Sky e Dazn per le partite che andranno in onda nel triennio 2021-2024.

(Fonte: agenzia)