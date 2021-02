Lega Serie A, domani in videoconferenza le valutazioni delle offerte per i diritti tv

Domani i club dovranno esaminare le offerte per i diritti della Serie A, triennio 2021-2024. L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A convocata in via d’urgenza si terrà in via esclusiva in video conferenza a partire dalla 17.30. L’orario è stato posticipato, l’incontro in streaming si sarebbe dovuto tenere alle 11.30. All’ordine del giorno ci sono proprio le trattative per i diritti televisivi delle gare in diretta del campionato di Serie A che riguardano le stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. E si parla di un testa a testa tra Sky e Dazn.

Giovedì ancora un incontro a Palazzo Parigi

L’Incontro anticipa l’Assemblea di Lega Serie A di giovedì che si terrà invece a Palazzo Parigi alle 12 nel quale si parlerà della distribuzione delle risorse provenienti dall’operazione con il Consorzio CVC-Advent-Fsi. A questa cordata, che entra nella media company per la gestione dei diritti tv della Serie A, viene ceduto il 10% dei diritti broadcasting.

(Fonte: Lega Serie A)