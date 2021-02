Diritti tv, nove club non si presentano: salta l’Assemblea della Lega Calcio

I club non si sono presentati all'incontro che doveva tenersi in video conferenza

La partita per i diritti tv, e per la costituzione della Media Company insieme ai fondi interessati al campionato italiano, non si è ancora chiusa. Quest'oggi doveva tenersi, in video conferenza, l'Assemblea della Lega Calcio. La questione all'ordine del giorno era proprio quella sui diritti televisivi. Ma L'Ansa spiega che nove società di Serie A non si sono presentate e manca quindi il quorum per costituire l'Assemblea. Non si sono presentate Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.