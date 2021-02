Diritti tv, Ferrero: “I fondi una manna di Dio. L’assemblea di domani va rinviata. 1,4 mld…”

Le dichiarazioni ai microfoni dell'ANSA del presidente della Sampdoria sulla questione legata ai diritti tv della Serie A

"Se arriva qualcuno che investe in questo momento significa che il calcio è ancora appetibile. In tempo di Covid sembra una manna di Dio", spiega Ferrero in una intervista all'ANSA. Aggiungendo inoltre la volontà di chiedere il rinvio dell'assemblea di domani sui diritti tv: "non si può prendere una decisione così importante in videoconferenza". "Non entro nel merito se sia giusto votare prima i fondi o meno, dico solo che per me l'assemblea di domani va rinviata, non si può decidere al telefono riguardo i nostri prossimi tre anni. Va fatto un approfondimento importante, bisogna parlare ancora di tanti temi come diritti d'archivio". Il tema diritti si intreccia con quello dei fondi. "Faccio un appello di buon senso a tutti gli altri presidenti: non ci devono essere squadre piccole, medie o grandi, ci deve essere la Serie A", prosegue Ferrero.