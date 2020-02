CM – Juve-Inter in chiaro? La legge che ferma Sky: “Resta un’unica possibilità”

La trasmissione del big match scudetto di domenica sera tra Juventus e Inter all’Allianz stadium in chiaro resta un’ipotesi molto remota. A riportarlo è calciomercato.com, secondo cui la legge impedirebbe a Sky di spostare su TV8, emittente in chiaro della piattaforma, la partita:

“In base alla legge Melandri e all’accordo con la Lega calcio, Sky ha i diritti per trasmettere alcune partite di serie A (tra le quali Juve-Inter) criptate. Non possiede, invece, i diritti in chiaro. La trasmissione della gara di domenica sera sarebbe, dunque, una violazione della legge, che richiamerebbe immediatamente l’attenzione dell’Antitrust. Non solo: anche le altre emittenti televisive (Rai e Mediaset su tutte) potrebbero rivalersi di fronte a una decisione del genere, perché è evidente che la programmazione di Juve-Inter in chiaro toglierebbe loro milioni di telespettatori“, riferisce calciomercato.com.

Resta un’unica possibilità al momento affinché la partita venga trasmessa in chiaro (si è candidata anche la RAI). Il Governo, infatti, potrebbe imporre la trasmissione in chiaro di Juve-Inter per un motivo per ora imprecisato. Tra le ipotesi, ordine pubblico o interesse generale.

(Fonte: calciomercato.com)