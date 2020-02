Juventus-Inter in chiaro? Apertura di Sky “visto momento eccezionale”: ecco dove

“Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”.

Da una riunione di lavoro di Sky filtra la disponibilità dell’emittente sull’eventualità di affrontare l’emergenza data dal coronavirus, e il conseguente dibattito sulle gare a porte chiuse, con una decisione che favorisca gli appassionati.

Ad ‘aprire’ all’ipotesi nel meeting al quartier generale di Rogoredo, secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport.

I consumatori

Ovvio, servirebbe un accordo con la Lega. Ma già in mattinata si era fatto sentire al riguardo il Codacons, sostenendo la necessità della trasmissione in chiaro di tutte le partite coinvolte nei provvedimenti delle autorità per tutelare i cittadini che per via dell’emergenza saranno limitati nei loro diritti. L’associazione consumatori ha affermato che già oggi stesso presenterà richiesta al Governo di un decreto in tal senso.

(Repubblica-Gazzetta dello Sport)