Antonio Conte non è più in cima alla lista dei desideri delle big d'Europa? Così pare, almeno stando agli ultimi rumors sul futuro delle panchine che si libereranno a giugno. L'ex allenatore dell'Inter ha divorziato dal Tottenham a metà stagione scorsa e adesso attende una nuova chiamata che sia in linea con le sue ambizioni. Arriverà? Secondo Libero in edicola oggi non è così scontato: