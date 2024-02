Libero – L’Inter impressiona per tre motivi. Lotta scudetto chiusa in un mese

Impressiona la capacità dell’Inter di adattarsi, reagire e gestire. Stavolta regge un primo quarto d’ora faticoso in cui sembra anche un filo superficiale, se è vero che Pavard scivola in un passaggio orizzontale per Bastoni vietato in tutte le scuole calcio del pianeta dal quale nasce la rete di Ketelaere, poi giustamente annullata per precedente fallo di mano di Miranchuk. Dovrebbe essere un campanello d’allarme per l’Inter, invece lo è per l’Atalanta che però non se ne accorge. La capolista stava scherzando con il fuoco e non lo farà più".