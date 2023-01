Libero su Lukaku: “Col Monza non ha fatto riscaldamento pre-partita perché…”

Secondo quanto riportato da Libero, l'infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro di Romelu Lukaku non preoccupa l'Inter, tanto che Inzaghi conta di averlo a disposizione contro il Verona sabato sera. "L’ultima sua esibizione, il pareggio sabato sera contro il Monza, è stata molto insufficiente. Il belga non è riuscito a fornire una prestazione decente: non faceva salire la squadra, non pressava, sbagliando inoltre la maggioranza dei passaggi. Tra l’altro, a conferma che il belga non è il gigante che l’Inter si aspettava di ritrovare, contro i brianzoli non è entrato in campo con i compagni della panchina per il riscaldamento. Lo ha fatto quando gli altri erano sul terreno di gioco già da 15 minuti: si trovava negli spogliatoi a completare le sedute, estremamente laboriose, di massaggi necessari. Il segnale che l’infortunio di inizio campionato lo continua a condizionare molto", spiega sempre Libero.