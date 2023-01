EDICOLA / CdS: “Inter, si ferma ancora Lukaku. Supercoppa a rischio”

Nuovo infortunio per l'attaccante belga che finisce dritto dritto sulla prima pagina del quotidiano romano insieme allo scontro al vertice tra Juve e Napoli

La prossima giornata si gioca Napoli-Juve e la partita scalda Spalletti e Allegri che 'si beccano' e non se le mandano a dire. In prima pagina il Corriere dello Sport propone il tema della prossima giornata di campionato, lo scontro al vertice tra bianconeri e azzurri. Di Inter si parla invece a fondo pagina con l'ultimo infortunio di Lukaku: "Si ferma ancora. Infiammazione al tendine del ginocchio, rischia di saltare la partita con il Verona e la Supercoppa con il Milan. Anche Calhanoglu rischia di non recuperare", si legge.