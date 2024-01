L’Inter torna in testa, respingente e resistente. Turnover saggio di Inzaghi, un solo torto

"Con il senno di poi Simone Inzaghi ha fatto un turnover saggio. Lautaro Martinez sempre più decisivo e capocannoniere: ha vidimato il 19° gol in 21 gare di campionato, l’ultimo interista a riuscirvi era stato Christian Vieri nel 2002-03. La Fiorentina ha attaccato, l’Inter si è difesa per fuggire di continuo in contropiede. La lettura del match è semplice e se l’Inter ha avuto un torto, è stato quello di non aver messo in buca il 2-0 della sicurezza. Vale però il contrario, la Fiorentina non ha ricavato nulla dalle propositività, dall’aggressività e dal baricentro medio molto più alto, 55 metri contro i 41 dell’Inter. Più o meno la stessa cosa era successa contro la Juve. Perdere nonostante le ottime intenzioni", aggiunge il quotidiano.