Linus: “Inter in testa a fine 2020. Conte? Non fa nulla per essere simpatico. Farà la fine di…”

Linus, intervenuto ai microfoni di Radio Dee Jay nella trasmissione Football Club, quella di Zazzaroni e Caressa, ha parlato del campionato e anche dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. Il noto speaker tifa Juventus e queste sono state le sue parole:

-Chi finirà il 2020 al primo posto della classifica di Serie A?

L’Inter e non lo dico per prendere in giro Savino. Credo che già in questo turno possa esserci il sorpasso dell’Inter che in teoria ha un impegno più facile di quello del Milan. Poi non mi ricordo le prossime rivali, quelle dell’ultima gara dell’anno, quali siano.

-A Savino non sta simpatico Conte?

Per salvaguardare Savino diciamo che in generale Conte fa poco per essere simpatico. È più forte di lui. Credo che farà la fine di Sacchi. Perché fa fatica a sopportare la pressione.

(Fonte: Radio Dee Jay)