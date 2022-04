Lippi: “Inter, la vittoria contro la Juve l’ha caricata. Scudetto? Chi perde…”

Intervistato da Repubblica, l'ex tecnico ha parlato del flop della Nazionale e della lotta scudetto

Intervistato da Repubblica, Marcello Lippi ha parlato dell'assenza dell'Italia al Mondiale in Qatar e della lotta scudetto. "Sono rimasto molto amareggiato, dispiaciuto e sorpreso, come tutti, dall’eliminazione. Ma non dimentico che la Nazionale aveva appena vinto un Europeo. Il calcio è così, vive di momenti. Di sicuro, se esci contro la Macedonia del Nord non può essere un problema tecnico ma si tratta di episodi, di sfortuna".