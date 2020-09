Chelsea, lite Marcos Alonso-Lampard: Inter alla finestra, affare possibile a una condizione

Il rapporto tra Marcos Alonso e il Chelsea potrebbe essersi improvvisamente deteriorato: il difensore spagnolo, dopo il pareggio contro il West Bromwich, è stato protagonista di un’accesa lite negli spogliatoi con il tecnico Frank Lampard. Un diverbio che gli è costato il posto in occasione della gara di ieri contro il Tottenham, dove non era nemmeno in panchina. Una situazione che potrebbe riaccendere vecchie pista di mercato: l’esterno mancino è stato a lungo nel mirino dell’Inter, che potrebbe ora approfittare di questa crepa tra giocatore e allenatore per provare un nuovo affondo.

Secondo calciomercato.com la dirigenza nerazzurra rimane alla finestra, preseguendo nei contatti con gli agenti di Marcos Alonso: l’idea dei vertici interisti è quella di inserire un nuovo esterno sinistro, così da spostare Young sulla destra nel ruolo di vice Hakimi, con Kolarov considerato ormai un centrale da Conte. La trattativa potrebbe riaprirsi sulla base di un prestito a condizioni vantaggiose.