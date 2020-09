Marcos Alonso-Lampard, la lite furibonda agevola l’Inter: lo spagnolo torna un nome forte

Il nome di Marcos Alonso torna prepotentemente di moda in casa Inter. A molti, infatti, non è sfuggita la furibonda lite tra il laterale spagnolo, primo obiettivo di Antonio Conte per la fascia sinistra nerazzurra, e Frank Lampard, allenatore del Chelsea, a margine della gara Premier League contro il WBA, terminata poi per 3-3 (stasera il giocatore contro il Tottenham non era nemmeno in panchina).

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questo episodio potrebbe mettere in seria discussione la convivenza dei due a Londra, tanto che il nome dell’ex Fiorentina potrebbe tornare buono come occasione in prestito per l’Inter.

(Fonte: Sky Sport)