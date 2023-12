A San Siro si gioca la partita di Coppa Italia tra Inter e Bologna valida per gli ottavi di finale. Inzaghi ha deciso di mettere Arnautovic davanti al proprio passato, al suo ex allenatore e ai suoi ex compagni, e lo ha schierato accanto al capitano, Lautaro Martinez. I tifosi hanno affollato anche questa volta il Meazza e sui social, come sempre, commentano la partita minuto per minuto. Vi riportiamo così i loro commenti più particolari.