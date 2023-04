LIVEBLOG / Juve-Inter, finale incandescente. I tifosi: Ma perché Lukaku espulso?

Juve-Internon è mai una partita come le altre. Il derby d'Italia fa tempesta e muove sempre i cuori e gli istinti dei tifosi bianconeri e nerazzurri. Sui social è andata in scena la partita con il racconto dei sostenitori delle due squadre e alla fine della partita, quando i novanta minuti sono diventati incandescenti, anche chi ha seguito da casa l'evento si è scatenato.