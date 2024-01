Non è una gara semplice, si dice ad ogni partita, ma la squadra di Palladino ha dimostrato di essere all'altezza delle big nonostante sia riuscita a collezionare solo quattro punti contro di loro in questo campionato. E Inzaghi ha messo tutti sull'attenti alla vigilia di questa sfida che i tifosi seguiranno come sempre sui social. Vi riportiamo in diretta le loro reazioni rispetto a quanto accadrà in Monza-Inter.