Liverani: “A 3 perché Lukaku nell’1vs1 ti fa male. Fallo su Barella? Brutto ma non volontario”

Dopo il pareggio di ieri tra Lecce e Inter, il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani ha parlato a Tutti Convocati della gara contro i nerazzurri:

DUELLO INTER-JUVE -“È normale che i lavori tra Inter e Lecce sono talmente ampi che serviva quel tipo di partita. Con la difesa 3 toglievamo pressione all’1vs1 con le due punte interiste. Lukaku nell’uno contro uno ti fa male e abbiamo optato per questa scelta. La squadra è stata più compatta. Tutti noi vorremmo giocatori che risolvono le partite. La costruzione della squadra è la differenza tra Juve e Inter, nella totalità della rosa e in alcuni giocatori. Sull’imprevedibilità l’Inter porta 5-6 giocatori in area, è difficile contrastare questa forza dei nerazzurri. Non vedremo mai Douglas Costa, Bernardeschi, Ramsey, Dybala nell’Inter, c’è una differenza sostanziale nella costruzione delle due squadre”.

LAZIO – “Con la Lazio partita particolare, la partita a Roma abbiamo giocato bene, potevamo recuperarla sul 2-2 col rigore e con Babacar che ha impegnato Strakosha. Non abbiamo sfruttato l’occasione e la Lazio ha chiuso la partita con un rigore abbastanza discutibile. Partita un po’ particolare e risultato bugiardo”.

ARBITRAGGIO – “Credo che i falli di Donati e di Candreva sono al limite. Donati arriva sulla gamba di Barella, ma dopo un passaggio, non credo fosse volontario. Brutto da vedere, fortunatamente Barella non si è fatto nulla, ma non credo fosse volontario. Come non lo era quello di Candreva, anche se era un’entrata scomposta. Episodio di Lukaku non lo so, era lontano. Il rigore si va a vedere, non è rigore e si toglie giustamente”.