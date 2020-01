Liverani: “Tolta profondità agli attaccanti dell’Inter. Alla società non ho chiesto i Lautaro, ma…”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Via del Mare dopo il pari contro l’Inter: «Venivamo da un momento delicato, la squadra è stata premiata per quanto fatto nei 90 minuti. Abbiamo difeso ordinatamente ma ha avuto la forza qualità e lucidità per creare occasioni, cosa molto difficile contro l’Inter di Conte di quest’anno. Serve cuore e sacrificio, questo ho detto ai miei. Le scelte si fanno anche in base ai giocatori che hai a disposizione, con la difesa abbiamo tolto profondità e duelli agli attaccanti dell’Inter, merito anche di Petriccione che ha fatto la prestazione più bella da quando è in Serie A. Meglio contro le big? Le affrontiamo allo stesso modo, abbiamo qualche difficoltà, siamo una neopromossa e abbiamo avuto tanti infortuni, specie dopo Firenze. Così è difficile in questa categoria, quello che ho chiesto alla società non sono i Lautaro ma solo giocatori doppi nei ruoli che abbiano competitività per conquistarsi una maglia da titolare. Bene anche Babacar oggi, per lui deve essere un punto di partenza».

(Fonte: FCINTER1908.IT, da Lecce Davide Costante)