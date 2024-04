"Si può dire che siamo tornati a respirare, era da un po' che c'eravamo scordati come si stava bene dopo una vittoria, deve essere un punto di ripartenza. Secondo tempo diverso? Alla fine contano i risultati, era fondamentale vincere tanto per il morale. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e dobbiamo analizzarlo, ci siamo abbassati per colpa della Fiorentina ma siamo bravi a restare solidi, non abbiamo preso gol"