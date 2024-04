Incassi che hanno permesso di investire anche in sponsorizzazioni, con gli accordi in particolare con gli argentini del Boca Juniors e con i colombiani dell’Atletico Nacional. “L’impegno di Betsson nel calcio continua e recentemente è stato firmato un accordo di sponsorizzazione maglietta con il più grande club di calcio della Colombia, l’Atletico Nacional. Inoltre, è stata avviata una nuova collaborazione in Grecia, attraverso la quale Betsson avrà i diritti di denominazione per la classica e importante coppa nel calcio greco. Il 2024 sarà un grande anno per il calcio, con sia il Campionato Europeo che la Coppa America nei mesi estivi, e non vediamo l’ora di seguire le partite insieme ai fan, ai clienti e ai dipendenti”, ha concluso il CEO Pontus Lindwall.