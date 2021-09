Lo Monaco: “Maxi-commissioni, calcio al collasso. Solo la Fifa può fare qualcosa”

Le parole dell'ex dirigente: "Ritengo che i club stiano firmando la loro condanna a morte con queste commissioni maxi agli agenti dei calciatori"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo, ha parlato così del calcio di oggi e delle commissioni esagerate chieste dai procuratori: "Ritengo che i club stiano firmando la loro condanna a morte con queste commissioni maxi agli agenti dei calciatori. E non è tutto. Stanno portando in questo modo i soldi fuori dal calcio, il sistema è ormai cambiato. Colpa? I procuratori hanno capito che con i calciatori si possono sostituire alla società e fare una sorta di commercio quasi da soli. Prendete Alaba, è stato venduto per 39 milioni di commissioni, i soldi vanno fuori dal sistema e il sistema prima o poi è destinato a collassare. La situazione è critica abbastanza, e solo la Fifa può combattere questo problema con regole precise".