Longhi: “Calhanoglu più funzionale di Eriksen. All’Inter mancava uno che…”

ntervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Bruno Longhi ha commentato l'arrivo di Hakan Calhanoglu all'Inter

"E' un discorso soggettivo. Bisogna vedere quello più funzionale per il gioco di Inzaghi. E credo che lo sia più il turco. L'Inter non ha altri giocatori forti nell'uno contro uno come Lautaro. Manca uno che salta l'avversario. Calhanoglu è più funzionale".