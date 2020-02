Lotito: “Non credo alla crisi della Juve. Con l’Inter serve ferocia agonistica”

La lotta scudetto vista con gli occhi del presidente della Lazio, Claudio Lotito. A margine della ‘conviviale Interclub’, promossa dal Club Rotary Milano Porta Venezia, dal tema ‘Protagonisti nel paese’, il numero uno biancoceleste si è espresso così: «Non credo alla crisi di squadre come la Juve». E ha aggiunto: «Ci può stare che in una gara non si raggiungano degli obiettivi, capita a tutte le squadre. Quella bianconera è una formazione di livello alto e il campionato sarà aperto fino alla fine. Mi auguro che domenica con l’Inter la Lazio scenda in campo con la determinazione e la ferocia agonistica che l’ha contraddistinta finora e le ha permesso di raggiungere certi risultati».

(Fonte: corrieredellosport.it)