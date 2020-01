Lotito, che bordata a de Vrij! “Quel Lazio-Inter fu deciso da giocatori che…”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Repubblica, Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato su una delle partite più importanti della storia recente dell’Inter, quella contro i biancocelesti all’Olimpico del 20 maggio del 2018. Una gara che segnò il ritorno in Champions League dei nerazzurri e che fu decisa anche da un calcio di rigore arrivato per fallo di Stefan de Vrij, allora difensore della Lazio, che si sarebbe poi trasferito a parametro zero a Milano. Ecco le parole di Lotito:

Due anni fa la Lazio perse il quarto posto contro l’Inter all’ultima giornata: rigore causato da De Vrij, che aveva già firmato per i nerazzurri.

“Fu una partita decisa da alcuni comportamenti di giocatori che in qualche maniera ne hanno, volontariamente o involontariamente, segnato il risultato“.

Qual è la coppa a cui è più legato?

«La Supercoppa 2009 in Cina contro l’Inter di Mourinho, che poi avrebbe fatto il Triplete: il risultato sembrava scontato e invece ce l’abbiamo fatta“.

(Fonte: Repubblica)